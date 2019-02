Europaparlament stimmt für Handelsabkommen zwischen Singapur und EU

Das Europaparlament hat einem neuen Handelsabkommen zwischen der EU und Singapur grünes Licht erteilt. Die Abgeordneten in Strassburg stimmten am Mittwoch für den Pakt, der einen Wegfall der noch bestehenden Zölle zwischen der Europäischen Union und dem südostasiatischen Inselstaat innerhalb von fünf Jahren vorsieht. Daneben sollen Beschränkungen im Dienstleistungssektor aufgehoben werden. Zudem ist die Anerkennung von EU-Standards und Sicherheitstests in Schlüsselbereichen wie Elektronik, Arzneimittel und Fahrzeugteile vorgesehen.