EuropaPolitiker Weber nennt Dreier-Besuch in Kiew 'starkes Signal'

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und seine Kollegen aus Tschechien und Slowenien, Petr Fiala und Janez Jansa, waren am Dienstagabend mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Sie wollen in der ukrainischen Hauptstadt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal sprechen.

Mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland sagte Weber, man werde in den nächsten Tagen analysieren müssen, ob die Massnahmen reichten oder ob man noch einmal nachlegen müsse. Der CSU-Politiker sprach sich für einen Importstopp für Kohle und Öl aus Russland aus. "Wir wissen, dass Gas schwieriger zu kompensieren ist, aber bei Kohle und Öl könnten wir diesen Schritt gehen und das sollte uns auch die Unterstützung für die Ukraine wert sein"./jr/DP/jha

(AWP)