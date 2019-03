Es ist nicht das erste Mal, dass Macron sich zum politischen Sprachrohr der europäischen Reformer emporschwingt. Schon vor eineinhalb Jahren hatte der französische Präsident in seiner berühmten Sorbonne-Rede eine Neubegründung Europas beschworen. Während sich damals noch Euphorie breit machte, wirkt Macrons Appel mittlerweile wie ein verzweifelter Hilferuf.

Unter dem Druck der gelben Westen hat der französische Präsident nicht nur einen Teil seiner nationalen Reformen zurückgefahren. In Europa ist von Macrons geplantem Neubeginn wenig zu spüren; die von ihm angestossenen Reformen treten auf der Stelle. Statt dessen sind die 28 Staats- und Regierungschefs der EU vor allem mit Grossbritanniens Austritt aus der EU beschäftigt, der den Staatenbund zwar nicht entzweien konnte, aber zeigt, dass nationale Alleingänge das Geschehen in Europa dominieren.

Problematisch wird es besonders, wenn Paris und Berlin nicht mehr zusammenfinden. Einen Tag nach seinem leidenschaftlichen Plädoyer für Europa hat Macrons Regierung am Mittwoch einen eigenen Vorschlag zur Digitalsteuer vorgelegt. Nach monatelangen Verhandlungen mit Berlin geht Paris damit eigene Wege. Zuvor hatte Macron den deutschen Partner bereits mit einem Alleingang zu Nord Stream 2 brüskiert, als Paris kurzzeitig den Bau der Pipeline in Frage stellte.

Doch auch die Bundesregierung setzt derzeit lieber auf nationale Alleingänge, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit seiner nationalen Industriepolitik bewiesen hat. Die Bundesregierung hat eine nationale Antwort auf den globalen Wettbewerb mit den USA und China gegeben, obwohl doch die Lehre der EU ist, dass Deutschland ohne Europa nichts gegen China und den USA ausrichten kann.

In Deutschland wie in Frankreich zeigt sich, was sich mit den Europawahlen in ganz Europa ausbreitet: Dass die nationalen Egoismen so stark werden und die Geduld mit langwierigen europäischen Verhandlungen so strapaziert ist, dass die Kompromissbereitschaft und damit der Zusammenhalt in Europa schwindet.

