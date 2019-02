Eurotunnel soll auch bei ungeregeltem Brexit offen bleiben

Der Eurotunnel zwischen Frankreich und Grossbritannien soll nach dem Willen der EU-Kommission auch im Falle eines chaotischen Brexits offen bleiben. Entsprechende "Notfallpläne" legte die Behörde am Dienstag dem Europaparlament und den EU-Staaten vor. Demnach sollen Sicherheitsstandards und Lizenzen etwa von Zugführern nach dem EU-Austritt Grossbritanniens noch drei Monate lang in Kraft bleiben. Voraussetzung sei, dass das Vereinigte Königreich seinerseits die bisherigen in der EU geltenden Standards beibehalte, hiess es.