Eurozone freut sich über gute Konjunktur - Sorge über faule Kredite

Die Konjunktur in der Eurozone läuft immer besser. Inzwischen verzeichne man 16 Quartale in Folge Wachstum, sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Montag in Brüssel. Die Gefahr einer Deflation schwinde, dennoch gebe es keine direkten Hinweise auf eine Überhitzung. Sorge bereitet allerdings der grosse Bestand fauler Kredite bei europäischen Banken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mahnte, dies schrittweise abzubauen. Dank der guten Konjunktur gebe es dafür jetzt gute Chancen, sagte der CDU-Politiker.