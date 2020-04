Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel drückt nach der Einigung der Euro-Finanzminister auf ein Corona-Rettungspaket aufs Tempo. "Die Programme müssen so schnell es geht in Kraft gesetzt werden", teilte sie am Freitag per Tweet mit. "Es wird nun insbesondere für alle Mitgliedstaaten möglich, den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufzunehmen."

In der Nacht zum Freitag war den Finanzministern nach zähen Verhandlungen der Durchbruch gelungen. Insbesondere zur Unterstützung der Wirtschaft in den von der Pandemie besonders betroffenen Staaten sollen mindestens 500 Milliarden Euro mobilisiert werden.

"Die Einigung der Eurogruppen-Finanzminister ist ein wichtiger Meilenstein für eine gemeinsame und solidarische europäische Antwort auf die Corona-Pandemie", erklärte Merkel. "Nur gemeinsam können wir diese Krise bewältigen." Vor allem Italien und Spanien als am schwersten von der Krise betroffene europäische Länder hatten auf gemeinsame Massnahmen gegen die Krise gepocht.

(Reuters)