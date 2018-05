Die spanische Haushaltsministerium arbeitet an einem Plan, die Schulden der Regionalregierungen des Landes neu zu organisieren. Damit soll den Regionen geholfen werden, nach einer Abwesenheit von sechs Jahren wieder Anleihen an den öffentlichen Märkten unterzubringen. Die Verwaltung schlägt vor, die Verzinsung zu ändern und die Duration der von der Zentralregierung gehaltenen Regionalanleihen zu verlängern, wie aus dem Entwurf eines Plans hervorgeht, in den die Nachrichtenagentur Bloomberg Einblick hatte.

Der Staat hält die meisten ausstehenden Bonds der Regionalregierungen, nachdem ein Rettungsfonds eingerichtet worden war. Nur dieser konnte während der Euro-Schuldenkrise die Regionen am Laufen halten. Andere Investoren, die die Papiere halten, bleiben davon unberührt, heisst es in dem Plan.

Abhängigkeit vom Zentralstaat

Die Regierung will die Regionen fit machen, damit sie sich über die Märkte finanzieren können, statt sich auf den Zentralstaat zu verlassen. Ein Gremium von Ökonomen, das zur Vertretung der Regionen berufen wurde, und andere Offizielle vereinbarten, dass sie eine "geordnete" Rückkehr zum Markt anstreben und ihre Abhängigkeit von einem während der Finanzkrise geschaffenen Finanzierungsmechanismus der Zentralregierung reduzieren wollen.

Der Plan wurde an regionale Finanzchefs versandt. Vor allem die spanische Notenbank drängt darauf, dass die Regionen wieder Bonds an den Markt bringen. Spaniens Regionen wurden 2012 vom Markt ausgeschlossen, nachdem der Zusammenbruch des Immobilienmarktes Premierminister Mariano Rajoy zwang, die Europäische Union um Finanzhilfen zur Rettung des Bankensystems zu bitten. Seitdem haben die Region Madrid, Navarra und das Baskenland die Märkte für kleine Beträge wieder angezapfen können, während die anderen 14 Regionen des Landes weiterhin am Tropf der Zentralregierung hingen.

Am Montag informierte Andalusiens Regionalpräsidentin Susana Díaz den Gouverneur der spanischen Notenbank Luis Maria Linde über die Absicht ihrer Region, rasch an den Kapitalmarkt zurückzukehren. Sie argumentierte, die Region habe eine Sanierung durchgeführt und sollte eine stärkere finanzielle Autonomie von der Zentralregierung erhalten.

(Bloomberg)