EVP Schweiz lehnt Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab

Die EVP Schweiz empfiehlt ein Nein zur Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Ihre Delegierten fassten die Parole am Samstag in La Neuveville BE. Stimmfreigabe beschlossen sie zur Überwachung von Sozialversicherten und Ja sagten sie zur Hornkuh-Initiative. Abgestimmt wird am 25. November.