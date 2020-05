EWZ erzielt deutlich höheren Gewinn

Der Umsatz stieg 2019 auf 988,3 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das seien 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsaufwand reduzierte sich gesamthaft um 4,6 Prozent. Hauptgrund seien die tieferen Energiebeschaffungskosten bei den Partnerwerken, hiess es weiter. Das starke Börsenjahr habe dazu geführt, dass die Bewertung der anteiligen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds insbesondere beim Kernkraftwerk Gösgen die Partnerwerkjahreskosten massiv verbilligt habe.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte auf 248,7 Millionen Franken. Neben den tieferen Kosten habe das EWZ auf von den höheren Strommarktpreisen profitiert. Unter dem Strich schoss der Reingewinn um über 70 Prozent auf 189,8 Millionen Franken nach oben.

Der Stadt Zürich sei davon ein Anteil von 80 Millionen Franken überwiesen worden. "Aufgrund des guten Jahresergebnisses kann das EWZ somit den Maximalbetrag an die Stadt Zürich abliefern", schrieb das EWZ."

Mit dem guten Ergebnis konnte das EWZ seine Finanzbasis laut Mitteilung weiter stärken. So könne EWZ die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise meistern. Das Unternehmen ist von der Krise in mehrfacher Hinsicht betroffen: Verbrauchsrückgang, tiefere Strommarktpreise, erhöhte Forderungsausfallrisiken und die tiefere Bewertung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds bei den Partnerwerken, an welchen EWZ beteiligt sei, würden das Resultat 2020 massgeblich negativ beeinflussen.

(AWP)