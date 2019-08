Ex-Bundesbank-Präsident Schlesinger: EZB-Anleihenkäufe problematisch

Anleihenkäufe als Mittel der Geldpolitik hält der ehemalige Bundesbank-Präsident Helmut Schlesinger für bedenklich. "Es ist schwierig, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Kauf von Staatspapieren als geldpolitisches Instrument und Staatsfinanzierung", sagte Schlesinger, der am 4. September 95 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. "Entscheidend ist, ob Ausmass und Dauer zulässig sind. Die Frage ist, ob man das so dauerhaft und in diesem Ausmass machen sollte, wie das geschehen ist, so dass ein Drittel der öffentlichen Schulden in der Hand der Notenbank ist."