Madrid, 30. Dez (Reuters) - Der frühere katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hat die Regierung in Madrid aufgefordert, den Sieg der Unabhängigkeitsbefürworter bei der Regionalwahl anzuerkennen. "Die Urnen haben gesprochen, die Demokratie hat gesprochen, alle konnten sich äußern", sagte Puigdemont am Samstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede aus dem selbst gewählten Exil in Brüssel. Ministerpräsident Mariano Rajoy solle Gespräche mit den Anführern der Unabhängigkeitsbewegung aufnehmen.

Bei der Wahl am 21. Dezember hatten die Anhänger einer Unabhängigkeit Kataloniens eine knappe Mehrheit erzielt. Rajoy hatte gehofft, dass deren Gegner als Sieger hervorgehen. Mit einer schnellen Regierungsbildung wird nicht gerechnet. Einer der Parteichefs der Unabhängigkeitsbefürworter, Oriol Junqueras, ist inhaftiert. Er und Puigdemont waren von Rajoy nach der Unabhängigkeitserklärung entlassen worden.

(Reuters)