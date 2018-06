Nach 106 Tagen ist Pierin Vincenz wieder auf freiem Fuss. Derzeit erhole sich der Bank-Manager an einem geheimen Ort, heisst es bei "Blick".

Am Dienstagmorgen hat ihm der Zürcher Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel den Entscheid mitgeteilt. Vincenz konnte seine Zelle auf dem Zürcher Kasernenareal wenige Stunden später verlassen.

Am Mittwoch nun meldet sich der ehemalige Raiffeisen-Chef per Medienmitteilung zu Wort: "Was ich in den letzten Wochen erlebt habe, wünsche ich niemandem. Es geht mir den Umständen entsprechend gut". Die Eröffnung des Strafverfahrens sei für ihn völlig überraschend gekommen. "Die Untersuchungshaft war aus meiner Sicht unnötig und ihre Länge völlig unverhältnismässig", so Vincenz weiter.

Die Themenkreise des Verfahrens lägen Jahre zurück und seien bestens dokumentiert, so Vinenz weiter. "Die im Rahmen des Strafverfahrens gegen mich erhobenen Vorwürfe bestreite ich nach wie vor und ich werde mich mit allen Mitteln dagegen wehren."

Vincenz war Ende Februar verhaftet worden. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Vincenz wegen möglicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Der langjährige Chef der Bankengruppe soll bei Firmenübernahmen der Kreditkartengesellschaft Aduno und der Investmentgesellschaft Investnet Interessenskonflikte und verdeckte Treuhandverhältnisse verschwiegen und persönlich profitiert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Vincenz bestreitet die Vorwürfe.

Aduno hatte im vergangenen Dezember, Raiffeisen im Februar Anzeige gegen Vincenz erstattet. Seitdem wurden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auf weitere Personen ausgeweitet. Mitte Mai war die Untersuchungshaft gegen Vincenz aufgrund möglicher weiterer, strafrechtlich relevanten Transaktionen verlängert worden.

Auch der frühere Aduno-Chef Beat Stocker wurde am Dienstag aus der U-Haft entlassen. Er war gleichzeitig mit Vincenz verhaftet worden.

(cash/AWP)