Grundsätzlich erachtet Sassòli die Nichtwiederausfuhrerklärungen - wie sie zurzeit etwa von Deutschland kritisiert werden, das Munition aus der Schweiz an die Ukraine liefern will - als etwas Sinnvolles. "Ohne sie würden Schweizer Waffen in sämtliche Kriege gelangen", sagte Sassòli in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Titeln.