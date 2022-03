Experten-Runde zu Covid-19 zum vorläufig letzten Mal vor den Medien

Ob Fallzahlen, die Lage in den Spitälern, Fragen zum Impfen, zu Armeeeinsätzen oder Auswirkungen der Wirtschaftshilfen in der Pandemie: In der Regel einmal pro Woche haben sich Expertinnen und Experten den Medienleuten für Fragen zur Verfügung gestellt. Am Dienstag fand der vorläufig letzte Point de Presse auf Fachebene statt.