Experten warnen vor neuer Coronavirus-Welle in Grossbritannien

Gesundheitsexperten warnen eindringlich vor einer zweiten Corona-Infektionswelle in Grossbritannien. Es bestehe ein "echtes Risiko", schrieben sie in einem am Mittwoch vom "British Medical Journal" veröffentlichten Brief. Sie kritisierten damit die bisher umfangreichste Lockerung der Pandemie-Massnahmen in England. Premier Boris Johnson hatte sie am Vortag bekanntgegeben.