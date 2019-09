Experten warnen vor Stromlücke durch Ausstieg aus Atom und Kohle

Experten haben wegen des Ausstiegs aus der Atomenergie und der Kohleverstromung vor einer Versorgungslücke beim Strom in Deutschland gewarnt. Schon "in wenigen Jahren" drohe wegen des doppelten Ausstiegs auf der einen und des wachsenden Strombedarfs auf der anderen Seite eine Stromlücke, erklärte das Forschungsinstitut EuPD Research am Freitag.