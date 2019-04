Expertin: Frauen müssen für nationalen Streiktag frei nehmen

Der für den 14. Juni geplante Frauenstreik verstösst nach ihrer Ansicht gegen die Bundesverfassung. Denn damit ein Streik legal ist, "muss sich die Arbeitsniederlegung direkt auf das Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern beziehen und nicht auf politische Motive", erklärte sie. Beim geplanten Streik handle es sich eher um eine Demonstration als um einen Streik.

Drastische Strafen müssen Teilnehmerinnen ohne Erlaubnis vom Arbeitgeber aber nicht befürchten. Eine sofortige Entlassung sei in dem Fall unverhältnismässig, fuhr die Anwältin fort - es sei denn, es bestehe eine Vorgeschichte oder bereits eine Verwarnung in Bezug auf eine ungerechtfertigte Abwesenheit.

Unter Experten ist der Frauenstreik allerdings gar keine klare Sache. Bereits beim ersten solchen Streik im Jahr 1991 gingen die Meinungen auseinander, ob es sich um einen arbeitsrechtlichen oder um einen politischen Streik handelt. Gewerkschaften und Arbeitgeber sahen das völlig unterschiedlich.

Widerrechtlich oder soziales Grundrecht?

Arbeitgeber argumentierten, es handle sich bei den Arbeitsniederlegungen eindeutig um "widerrechtliche politische Demonstrationsstreiks", die gegen die Friedenspflicht verstossen und darum Sanktionen nach sich ziehen können. Schritte könnten auch gegen die Gewerkschaften unternommen werden. Diese haben nach Ansicht der Arbeitgeber die Pflicht, ihre Mitglieder zur Wahrung der Friedenspflicht anzuhalten.

Die Gewerkschaften sahen das ganz anders. Aus ihrer Sicht war der Streik ein soziales Grundrecht. Der Frauenstreik entsprach nicht dem Muster des klassischen, arbeitsrechtlichen Streiks, da er sich nicht gegen bestimmte Arbeitgeber wandte und keine präzisen Forderungen stellte. Beim politischen Streik wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber den Behörden ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Dieser ist nach herrschender Gerichtspraxis nicht rechtmässig.

Der Frauenstreik ist aber kein solcher politischer Streik im herkömmlichen Sinn. Er hat zwar eine politische Stossrichtung, doch will er nicht neues Recht erzwingen, sondern bestehendes Verfassungsrecht durchgesetzt haben.

Gegen Gewalt und Lohndiskriminierung

Am 14. Juni werden Frauen aufgefordert, in den Bereichen Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Schule und Verbraucherangelegenheiten zu streiken. Die Organisatoren verurteilen die anhaltende geschlechtsspezifische Gewalt und Lohndiskriminierung sowie die Nichtanerkennung von Hausarbeit.

Im Januar veröffentlichten sie ein Manifest, in dem sie in 19 Punkten die Gründe für ihre Mobilisierung darlegten. Am 22. September demonstrierten in Bern rund 20'000 Menschen für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und gegen Diskriminierung.

(AWP)