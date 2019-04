Exportrisikoversicherungen sind weiterhin sehr gefragt

Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Serv) hat im vergangenen Jahr 934 Versicherungen und grundsätzliche Versicherungszusagen (GV) ausgestellt. Das ist eine mehr als im Vorjahr. Die Serv erreichte damit im vergangenen Jahr eine hohe Eigenwirtschaftlichkeit und erwirtschaftete einen kleinen Reingewinn von 2 Millionen Franken. Letzterer fällt nicht höher aus, weil ein hoher Schadenaufwand zu verbuchen war.

Gemäss dem am Mittwoch vom Bundesrat genehmigten Geschäftsbericht nahm das Volumen der Neugeschäfte inklusive Zusagen von 2,18 Milliarden auf 4,03 Milliarden Franken zu - ein Anstieg von 84 Prozent. Versichert werden etwa Projekte in den Sektoren Stromerzeugung und -verteilung, Schienenfahrzeuge und Bahntechnologie, Maschinenbau, Ingenieurleistungen, Elektronik, Chemie und Pharma sowie auch Metallverarbeitung.

Bundesrat handelte

Die starke Zunahme des Versicherungsvolumens ist hauptsächlich auf die erhöhte Anzahl versicherter Grossgeschäfte im Infrastrukturbereich zurückzuführen. So konnte beispielsweise ein Gaskombi-Kraftwerk-Projekt in Brasilien mit einer Käuferkreditversicherung im Umfang von umgerechnet einer Milliarde Franken in Deckung genommen werden.

Der vom Bundesrat im vergangenen Dezember um 2 Milliarden auf 16 Milliarden Franken erhöhte Verpflichtungsrahmen war per Ende 2018 zu 71 Prozent ausgelastet. Die Erhöhung des Verpflichtungsrahmens ist auf eine steigende Nachfrage für Deckungen bei Grossprojekten zurückzuführen.

Türkei und Brasilien an der Spitze

Die Schweizerische Exportrisikoversicherung ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes. Sie versichert Risiken im Exportgeschäft und bietet damit Versicherungen für Exporteure, Banken und Verbände an, welche von privaten Versicherern nicht abgedeckt werden.

Die Nachfrage nach Deckungen der Exportrisikoversicherung steigt bei höheren politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten in einem Land an, wie der Bundesrat schreibt. Das höchste Engagement wies die Serv im vergangenen Jahr in der Türkei auf mit etwas über einer Milliarde Franken, gefolgt von Brasilien (879 Mio. Franken) und Russland (849 Mio. Franken).

Erleichterungen für KMU

Die vorgegebenen Ziele wurden laut dem Bundesrat praktisch alle erreicht. Sie habe die schweizerischen Exporteure mit innovativen Produkten gezielt unterstützen können.

Weiter zu tun gibt hingegen beispielsweise die administrative Vereinfachung der Prozesse für KMU, die etwa zwei Drittel der 334 aktiven Kunden der Serv ausmachen. So wird in den kommenden Jahren die Ablösung der IT-Systeme nötig. Hier will die Serv auch administrativ vereinfachte Prüfverfahren oder eine Integration zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Finanzierung von kleinen Exportgeschäften in Erwägung ziehen, wie der Bundesrat schreibt.

