EZB-Anleihekäufe im Rahmen des Pepp-Krisenprogramms sinken leicht

Die Europäische Zentralbank hat ihre Anleihenkäufe unter dem Corona-Kaufprogramm Pepp leicht eingeschränkt. Die Erwerbungen beliefen sich in der Woche bis zum 16. April auf 16,3 Milliarden Euro, wie die EZB am Montag in Frankfurt mitteilte. In der vorausgegangenen Woche habe das Volumen bei 17,1 Milliarden Euro gelegen.