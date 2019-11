Nach drei Wochen in ihrer neuen Rolle hat die Französin immer noch keine Rede zur Geldpolitik gehalten. Das hat öffentlich

geäussertem Unmut über die Auswirkungen negativer Zinsen und der quantitativen Lockerungen Raum abgesetzt - sowohl aus dem Kollegenkreis, als auch von Politikern und Bankern.

Die Händler an den Geldmärkten des Euroraums haben die Erwartungen an weitere Impulse zurückgeschraubt, und die

Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 10 Basispunkte bis Oktober ist von rund 60 Prozent bei Lagardes Amtsübernahme auf 40 Prozent gesunken. Während dies weitgehend auf verminderte Handelsspannungen zurückzuführen ist, wollen die Anleger wissen, wie die EZB reagieren würde, wenn sich die Konjunkturaussichten wieder abschwächen.

"Wir wissen nicht wirklich, was hinter den Kulissen passiert", sagt Jan von Gerich, Chefstratege bei Nordea in Helsinki, der

jüngst seine Prognose einer weiteren Lockerung zwischen Dezember und März kassierte. "Lagarde hat ihre geldpolitischen Ansichten und strategischen Pläne noch nicht klargestellt. Jetzt ist der Zeitpunkt, den zukünftigen Kurs der EZB zu beeinflussen".

Nach einem ersten informellen Gedankenaustausch mit dem EZB-Rat letzte Woche steht an diesem Freitag Lagardes erste grosse öffentliche Rede im neuen Amt an, nämlich auf dem "European Banking Congress" in Frankfurt.

(Bloomberg/cash)