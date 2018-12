EZB-Experte beklagt zu wenig Fortschritte bei Bankenunion

EZB-Bankenaufseher Ignazio Angeloni hält eine rasche Vollendung der Bankenunion in Europa für wenig wahrscheinlich. Neue politische Kräfte, die weniger auf Zusammenarbeit setzten, hätten in mehreren Ländern an Zulauf gewonnen oder sässen sogar in der Regierung, sagte das Führungsmitglied der EZB-Bankenaufsicht am Montag laut Redetext in London.