EZB hält Anleihenkäufe direkt von Regierungen für problematisch

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält den Kauf von Staatsanleihen direkt von den Regierungen der Euro-Staaten für rechtlich problematisch. Die EU-Verträge forderten die Länder zu einer gesunden Haushaltspolitik auf, schrieb sie in einem am Mittwoch von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichen Brief an einen Europa-Abgeordneten.