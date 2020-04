EZB hält Anleihenkäufe direkt von Regierungen für problematisch

(Update mit Hintergrund etc.) - Die EZB darf laut Notenbankchefin Christine Lagarde bei ihren Hilfen für hart von der Virus-Krise getroffene Euro-Länder rote Linien nicht überschreiten. Staatsanleihen könne die Europäische Zentralbank (EZB) aus rechtliche Gründen nicht unmittelbar von den Regierungen erwerben, schrieb Lagarde in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an einen EU-Abgeordneten.