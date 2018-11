EZB mit 25 Banken in fortgeschrittenen Gesprächen über EU-Lizenz

Grossbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Das zwingt viele internationale Geldhäuser zum Umbau, die derzeit noch von London aus ihre Europa-Geschäfte betreiben. Denn nach dem EU-Ausstieg des Landes können sie voraussichtlich keine Produkte mehr in den verbleibenden 27 EU-Staaten verkaufen. Dafür erforderlich ist dann eine Lizenz in einem EU-Land.

Insgesamt habe die EZB mit 50 bis 60 Unternehmen gesprochen, sagte Nouy. Die Französin hatte Institute wiederholt dazu aufgerufen, Anträge für Bank-Lizenzen in einem EU-Land nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn deren Bearbeitung benötige Zeit. Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die grossen Geldhäuser im Euro-Raum zuständig. Aktuell überwacht sie 118 Institute.

(AWP)