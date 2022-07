Im Frühjahr hatte die Nachfrage noch zugelegt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) unter 153 Banken hervorgeht. Dabei haben die Finanzinstitute ihre internen Richtlinien für die Kreditvergabe an Unternehmen bereits beträchtlich verschärft. Für das aktuelle Sommer-Quartal dürften die Banken demnach die Standards weiter straffen - auch wegen erhöhter Risiken infolge des Ukraine-Kriegs und der anstehenden Zinswende der EZB.

Die Umfragedaten wurden vom 10. bis 28. Juni erhoben. Die Ergebnisse dieses in der Fachwelt als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe bei der Geldpolitik. Die nächste Zinssitzung steht am Donnerstag an. Der EZB-Rat dürfte dabei angesichts der sehr hohen Inflation im Euroraum erstmals seit 2011 die Zinsen erhöhen.

(Reuters)