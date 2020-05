EZB-Urteil: Von der Leyen erwägt Verfahren gegen Deutschland - Kreise

(Ausführliche Fassung) - Nach dem umstrittenen Karlsruher Urteil zur Europäischen Zentralbank prüft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Dies geht aus einem Brief von der Leyens an den Grünen-Europapolitiker Sven Giegold hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ich nehme diese Sache sehr ernst", heisst es in dem Brief vom Samstag.