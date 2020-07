Die EZB hat mit den Notenbanken Albaniens und Serbiens Kreditlinien eingerichtet, über die sich Geldhäuser in beiden Ländern mit Euro versorgen können. Mit den Vereinbarungen soll verhindert werden, dass es in den Balkan-Ländern auf Grund der Corona-Krise zu Engpässen bei der Versorgung mit Euro-Liquidität kommt. Als Gegenleistung müssen jeweils angemessene auf Euro lautende Sicherheiten gestellt werden, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Serbiens Notenbank könne sich bis zu einer Milliarde Euro von der EZB leihen, Albaniens Notenbank bis zu 400 Millionen Euro.