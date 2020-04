EZB will Fragmentierung im Euro-Raum verhindern

Die EZB will laut Notenbank-Direktorin Isabel Schnabel in der Pandemie notfalls alle ihre Mittel einsetzen, um ein Auseinanderdriften der Währungsunion zu verhindern. Der EZB-Rat werde die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft genau verfolgen, sagte Schnabel am Donnerstag in einem Web-Seminar zur Coronavirus-Krise.