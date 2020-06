FAA überarbeitet Aufsichtsprozesse nach Boeing-Abstürzen

Eigentlich will Boeing das Modell, für das seit März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten weltweit Startverbote gelten, noch in diesem Sommer wieder in den Betrieb bringen. Sowohl der Hersteller als auch die FAA stehen wegen der Unglücke heftig in der Kritik. Boeing wird beschuldigt, die 737 Max im Wettbewerb mit Airbus überstürzt auf den Markt gebracht und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Der FAA wird vorgeworfen, bei der Zertifizierung die Augen zugedrückt und sich von Boeing an der Nase herumgeführt haben zu lassen./hbr/DP/he

(AWP)