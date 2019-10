Facebook zahlt britische Strafe zu Cambridge-Analytica-Skandal

Facebook gibt den Widerstand gegen ein Bussgeld in Höhe von 500 000 Pfund (580 000 Euro) in Grossbritannien wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica auf. Das Online-Netzwerk räumte allerdings in einer Vereinbarung mit der britischen Datenschutz-Kommission ICO kein Fehlverhalten ein, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.