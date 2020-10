Fachjournale werfen US-Arzneimittelbehörde FDA Nachlässigkeit vor

Mitarbeiter des renommierten Fachjournals "Science" werfen der für Medikamente zuständigen US-Zulassungsbehörde Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) kontrolliere die meist von Pharmakonzernen in Auftrag gegebenen Studien, etwa Zulassungsstudien von Medikamenten an Menschen, lasch, langsam und verschwiegen, heisst es in der am Donnerstag in "Science" veröffentlichten Untersuchung. Verstösse blieben zunehmend ohne Konsequenzen.