Fachstelle berichtet von Rekordzahlen beim Menschenhandel

Noch nie gab es in der Schweiz gemäss einer Fachstelle so viele Fälle von Menschenhandel wie 2019. Von den 255 bekannten Fällen handelt es sich bei 169 um Frauen, wie die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) in ihrem Jahresbericht festhält.