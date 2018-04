Fall-Skripal: EU schickt Russland-Botschafter zurück nach Moskau

Die EU hat ihren Russland-Botschafter Markus Ederer zurück nach Moskau geschickt. Der wegen des Giftanschlags im englischen Salisbury nach Brüssel zurückbeorderte deutsche Diplomat sei seit Donnerstag wieder an seinem Dienstort in der russischen Hauptstadt, teilte eine Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini am Freitag mit.