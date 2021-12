Fast 120 000 Neuinfektionen in Grossbritannien - neuer Höchststand

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante hat in Grossbritannien die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Höchststand ansteigen lassen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 119 789 neue Fälle gemeldet, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Das sind nochmals deutlich mehr als am Vortag, als erstmals die Schwelle von 100 000 Fällen binnen eines Tages überschritten wurde.