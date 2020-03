Fast 9000 Covid-19-Fälle - 90 Opfer zu beklagen

Das sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im Bundesamt für Gesundheit (BAG), vor den Bundeshausmedien. Die Verlangsamung, die der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani festgestellt hatte, konnte er nicht bestätigen.

Es bestehe indessen Hoffnung, sagte Mathys. Es sei aber zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Nach seinen Angaben könnten die Zahlen auch durch das zurückliegende Wochenende verfälscht worden sein. Es brauche noch Zeit, bis man schlüssige Aussagen machen könne.

Berset ruft zu Geduld auf

Laut BAG sind in der Schweiz alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein von der Coronakrise betroffen. Weltweit lagen bei mehr als 381'500 Personen Covid-19-Ansteckungen vor. Über 16'500 Personen sind inzwischen daran gestorben. Allein in Italien sind mehr als 63'500 Personen erkrankt und 6077 Tote sind inzwischen zu beklagen.

Gesundheitsminister Alain Berset rief die Bevölkerung zur Geduld auf. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es eine Weile dauern wird", sagte er an einer per Fernsehen übertragenen Medienkonferenz nach einem Besuch des Universitätsspitals (HUG) in Genf.

Rückholaktion angelaufen

Die grösste Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz lief unterdessen an. Am Dienstagnachmittag traf ein Flug aus San José in Puerto Rico in Zürich ein. Bis am Donnerstagmorgen folgen Repatriierungen aus Kolumbien und Peru. So sollen rund 750 Touristinnen, Touristen und Geschäftsreisende zurückkehren.

Ein weiterer Flug mit 150 Heimkehrenden kommt aus Marokko. Das sagte Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum im EDA. Es handle sich nicht nur um Schweizerinnen und Schweizer. Wenn die Maschinen nicht gefüllt werden könnten, würden die freien Plätze anderen Ländern angeboten. Umgekehrt profitiere die Schweiz von entsprechenden Arrangements. So seien am Montag drei Personen mit einer ausländischen Airline aus Gambia zurückgekehrt.

Die Aktion geht in auch in der zweiten Wochenhälfte weiter. Bis Ende März sind Flüge aus Senegal, Chile, Argentinien und Peru geplant. Die Heimkehrer müssen nach der Ankunft zehn Tage in Quarantäne.

Das Aussendepartement schätzt, dass Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer im Ausland sind. Rund 17'000 haben sich nach der Aufforderung des Bundesrats zur Rückkehr auf einer App des EDA gemeldet.

Märzlöhne sicher

Wirtschaftlich laufen die Massnahmen zur Abfederung der Massnahmen. Der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit wird rege genutzt. So zählte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bis am Dienstag rund 400'000 Anträge auf Kurzarbeit.

Knapp 27'000 Unternehmen stellten sie, wie Boris Züürcher sagte, der Leiter der Direktion für Arbeit. Damit ist für acht Prozent der Beschäftigten in der Schweiz Kurzarbeit Tatsache oder beantragt.

Die Kurzarbeit ist regional und nach Branchen unterschiedlich verteilt. So sind im Tessin 28 Prozent der Betriebe betroffen. Und im Gastgewerbe haben ein Drittel der Betriebe Kurzarbeit oder diese beantragt.

Zürcher erklärte, die Märzlöhne der Beschäftigten in Kurzarbeit seien gesichert. Die Auszahlungen sollten innert einiger Tage erfolgen. Die Arbeitsämter müssten noch einen ganzen Berg von Anträgen abtragen, was zu Verzögerungen führen kann.

Für die Leistungen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) stehe ausreichend Geld zur Verfügung, erklärte Zürcher. Die Liquidität der Arbeitslosenversicherung (ALV) sei gesichert.

Mietstreit verhindern

Viele geschlossene Geschäfte und zahlreiche Mieter kämpfen wegen des Coronavirus mit Zahlungsproblemen. Das oberste Ziel des Bundes ist es, eine Flut von Gerichtsverfahren und Vertragskündigungen zu verhindern.

"Die einfachste, sinnvollste und naheliegendste Option ist es, wenn Mieter und Vermieter miteinander reden", sagte Martin Tschirren, Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO). Betroffene sollten bilaterale Lösungen suchen.

Auf Behördenstufe fand am Dienstag ein runder Tisch mit verschiedenen Akteuren statt. Dabei blieben Fragen offen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin setzt deshalb nun eine Taskforce ein.

Tschirren wiederholte, dass es keinen schweizweiten Zügelstopp gebe. Viele Kantone rieten aber davon ab, in der aktuellen Situation umzuziehen.

3000 Freiwillige

Bei der Armee wollten 3000 Wehrleute freiwillig zum Kampf gegen das Coronavirus antreten, wie Brigadier Raynald Droz sagte. Das Militär kann aber nur 100 einsetzen, ausgewählt nach Fähigkeiten und Bedürfnissen. Benötigt würden derzeit vor allem Sanitätstruppen.

Droz erinnerte daran, dass rund 11'000 Armeeangehörige aus den laufenden Rekrutenschulen zur Verfügung stünden. Damit sei eine breite Palette von Fähigkeiten abgedeckt. Droz dankte aber allen Freiwilligen. Das Engagement der jungen Leute sei eine positive Nachricht.

Insgesamt sind inzwischen 3000 Armeeangehörige im Einsatz, vor allem im Sanitätsbereich. Der Schwerpunkt des Einsatzes liegt laut Droz in der Romandie und in der Region St. Gallen.

(AWP)