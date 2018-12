Fast jeder dritte Internetnutzer in der EU nutzt Computer auch im Job

Computer, Laptops, Smartphones und computergesteuerte Geräte sind an europäischen Arbeitsplätzen weit verbreitet. Fast jeder dritte erwerbstätige Internetnutzer in der EU (74 Prozent) nutzt sie auch bei der Arbeit, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der EU-Statistikagentur Eurostat in Luxemburg hervorgeht. 61 Prozent von ihnen gaben an, sie hauptsächlich zum Schreiben von E-Mails oder zur Eingabe von Daten in Datenbanken zu gebrauchen. Jeder Zweite (47 Prozent) nannte zudem das Erstellen oder Bearbeiten elektronischer Dokumente unter den häufigsten Tätigkeiten.