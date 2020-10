Fed-Chef: Bei Digitalwährungen geht Sicherheit vor Geschwindigkeit

Angesichts der bedeutenden globalen Rolle des Dollars sei es allerdings entscheidend, dass die Notenbank an der vordersten Front der Entwicklungen in der Forschung und in der Geldpolitik bleibe.

Es richtig zu machen bedeute, nicht nur an die möglichen Vorzüge einer digitalen Zentralbankwährung im Zahlungsverkehr zu denken, sagte der Notenbank-Chef. Auch die potenziellen Risiken müssten beachtet werden. "Wir haben eine Verantwortung für die USA und für die Welt, dass jedwede Schritte für eine digitale Währung in den USA sicher sein müssen."

Die Notenbank sei absolut entschlossen, für die Solidität des Dollar und für ein sicheres und effizientes Dollar-Zahlungssystem zu sorgen. Digitale Zentralbankwährungen müssten unter anderem geschützt sein vor Cyberattacken, sagte Powell. Auch wie sich solche Währungen auf die Geldpolitik und die Finanzstabilität auswirkten, müsse untersucht werden. "Das sind keine einfachen Fragen", sagte der Notenbankchef.

China ist bei dem Thema bereits vorgeprescht. Die Volksrepublik arbeitet schon seit längerer Zeit an einem digitalen Yuan und hat kürzlich eine Testphase mit 50.000 Bürgern gestartet. Wie die USA ist auch Europa noch nicht so weit. Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde muss sich die Euro-Notenbank aber grundsätzlich darauf vorbereiten, nötigenfalls einen digitalen Euro einzuführen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) legte dazu unlängst einen Bericht vor, der die Vor- und Nachteile eines digitalen Euro untersucht. Zudem startete am 12. Oktober ein öffentliches Konsultationsverfahren zu dem Thema.

(AWP)