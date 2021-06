Fed-Chef Powell: Wollen keine Klimapolitik für die USA betreiben

In der Gestaltung der US-Geldpolitik spielt Powell zufolge der Klimawandel zur Zeit noch keine grosse Rolle. "Der Klimawandel ist nichts, was wir direkt berücksichtigen bei der Festlegung der Geldpolitik." Die US-Notenbank war erst im vergangenen Jahr dem 2017 gegründeten Zentralbanken Netzwerk NGFS (Network for Greening the Financial System) beigetreten, dem Aufsichtsbehörden und Notenbanken rund um den Globus angehören. Das NGFS setzt sich für ein nachhaltigeres Finanzsystem ein. Mitglieder sind unter anderem die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Notenbanken Japans, Grossbritanniens, Mexikos und Kanadas. Die Bundesbank ist ein Gründungsmitglied.

(AWP)