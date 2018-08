Es wird keine Zinserhöhung erwartet, wenn die Notenbanker am Dienstag und Mittwoch in Washington tagen, wie aus den Preisen der Federal Funds Futures hervorgeht und den Erwartungen von allen bis auf einen der 57 Ökonomen in einer Bloomberg-Umfrage.

Aber es wäre ein Fehler, die Pause bei den Zinserhöhungen in Trumps jüngsten Beschwerden über den Plan der US-Notenbank, die Fremdkapitalkosten schrittweise zu verteuern, zu sehen. Die Äusserungen von Trump beenden eine zwei Jahrzehnte währende Tradition des Weissen Hauses, öffentliche Kommentare über die Geldpolitik aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Fed zu unterlassen.

"Der jüngste Druck seitens des Präsidenten hat keinen Einfluss darauf," wie sie auf Daten reagieren, sagte Priya Misra, Leiterin globale Zinsstrategie bei TD Securities USA in New York. "Letztlich werden sie tun, was für die Wirtschaft richtig ist."

Jüngste Wirtschaftsdaten zeigen nicht zwingend die Notwendigkeit einer Zinserhöhung nach den Fed-Schritten im März und Juni. Darüber hinaus gibt es nach dieser Sitzung keine Pressekonferenz, und die Fed hat bisher noch nie auf einer Sitzung, auf die kein vierteljährliches Medien-Briefing erfolgte, Massnahmen ergriffen.

Überschreitung durch Trump

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, der vor hat, ab kommendem Januar nach jeder Sitzung eine Pressekonferenz abzuhalten, wird nach der Tagung des Offenmarktausschusses am 25. und 26. September das nächste Mal vor die Presse treten. Investoren sehen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 80 Prozent für eine dritte Zinserhöhung im Jahr 2018, im Vergleich zu rund einem Prozent für einen Schritt in dieser Woche.

Powells Aussagen vor dem Kongress vom 17. und 18. Juli signalisierten auch nicht, dass die Wirtschaft überhitzt oder eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung gerechtfertigt sei. "Der FOMC glaubt, dass - vorerst - der beste Weg nach vorne ist, die Federal Funds Rate schrittweise zu erhöhen", sagte Powell, der von Trump ernannt worden war, gegenüber den Parlamentariern.

Nur ein paar Tage später, am 19. Juli, sagte Trump in einem CNBC-Interview, dass Powell "ein sehr guter Mann" sei und fügte hinzu, dass er nicht "begeistert" sei, dass die Fed die Zinsen erhöht. "Es gefällt mir nicht, dass wir all die Arbeit in die Wirtschaft stecken und dann sehe ich, wie die Zinsen steigen", fügte Trump hinzu.

Das war eine seltene Überschreitung durch das Weisse Haus im Bereich der Unabhängigkeit der Zentralbank.

(Bloomberg)