Fifa-Chef Infantino trifft Trump und US-Justizminister Barr

Fifa-Chef Gianni Infantino hat sich erneut zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Wie der Fussball-Weltverband am Donnerstag mitteilte, wohnte der Schweizer am Dienstag (Ortszeit) zunächst der Unterzeichnung des Abkommens zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain im Weissen Haus bei. Am Mittwoch sei es dann an gleicher Stelle um die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gegangen, ehe Infantino einen Termin mit US-Justizminister William Barr wahrgenommen habe.