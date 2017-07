Filippo Leutenegger kandidiert als Zürcher Stadtpräsident

Severin Pflüger, Präsident der Stadtzürcher FDP, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda eine Meldung der "NZZ am Sonntag". Die bürgerlichen Parteipräsidenten hätten sich auf Leutenegger als Kandidaten für das Stadtpräsidium geeinigt, weil er als Stadtrat gezeigt habe, zu was er fähig sei, sagte Pflüger.

Vor vier Jahren war Leutenegger ebenfalls gegen Corine Mauch in der Wahl für das Stadtpräsidium angetreten. Damals war er der SP-Politikerin unterlegen. Pflüger sagte am Sonntag gegenüber der sda, es habe keine Überzeugungsarbeit gebraucht, um Leutenegger zur Kandidatur zu bewegen.

Am Donnerstag hätte eine Pressekonferenz stattfinden sollen, an der die Kandidatur Leuteneggers hätte öffentlich bekannt gemacht werden sollen. Pflüger sagte am Sonntag, es sei nun nicht mehr sicher, ob der Termin stattfinden werde.

Die Stadtratswahlen in Zürich finden 2018 statt.

(AWP)