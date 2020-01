Das EFD will in Zukunft unkorrekte Aussagen in der öffentlichen Diskussion richtig- beziehungsweise klarstellen, wie es auf der Webseite heisst. Das Departement befasst sich mit Themen von öffentlichem Interesse wie Bundesfinanzen, Steuern, Finanzplatz, digitale Transformation, Zoll, Personal oder Bau und Logistik.

https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list/faktencheck.html

(AWP)