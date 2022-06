Traditionelle finanzpolitische Stereotypen haben Kaags Meinung nach an Bedeutung verloren. Sie verdeutlicht damit einen neuen Tonfall der Regierung in Den Haag, die in den letzten Jahren meist zu den engen Verbündeten Berlins gehörte und zu den fiskalisch "frugalen" Budgetpolitikern.

"Alle Länder neigen dazu, sich gegenseitig abzustempeln - es gibt die so genannten Sparsamen, die so genannten Falken und die Tauben", sagte Kaag diese Woche in einem Interview mit Bloomberg News. "Ich glaube nicht, dass das in der heutigen Zeit relevant ist. Es geht darum, was die beste Politik ist."

Unter Premierminister Mark Rutte waren die Niederlande zuletzt im Jahr 2020 führend an der Front gegen den historischen Pandemie-Wiederaufbaufonds, zusammen mit Österreich und den nordischen Ländern. Im Gegensatz dazu haben die Niederländer zuletzt ihre Bereitschaft signalisiert, in heiklen Fragen auf Kompromisse mit weniger konservativen Mitgliedstaaten zu setzen.

Fiskalregeln wegen Ukraine lockern

"Wir engagieren uns noch mehr bei unseren europäischen Partnern", sagte Kaag, die erste Frau an der Spitze des Finanzministeriums der Niederlanden. "Ich bin hier, um zuzuhören und die Positionen der anderen kennenzulernen."

Kaag sprach sich im April dafür aus, die Fiskalregeln der EU länger auszusetzen und begründete dies mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Wirtschaft. Zusammen mit ihrer spanischen Amtskollegin Nadia Calvino initiierte sie ein Reformpapier für den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt, der die Defizit- und Schuldengrenzen der EU-Mitgliedstaaten regelt.

Bei ihrem ersten Treffen mit ihren Amtskollegen aus dem Euroraum in Brüssel betonte Kaag, dass auch sie Sparsamkeit als Tugend sehe und die Niederländer weiterhin Wert auf eine tragfähige Staatsverschuldung legten. Sie wolle aber nicht nur Teil der Allianz der Sparsamen sein, sondern strebe "konstruktive Zusammenarbeit" an.

Offen für gemeinsame Verschuldung

Die umstrittene Option gemeinsame Verschuldung für den Wiederaufbau der Ukraine und die Beendigung von russischen Energieimporten schloss Kaag nicht kategorisch aus. "Wir sind offen dafür, Vorschläge und ihre Vorzüge zu diskutieren", sagte sie im Interview.

Kaag begann ihre Karriere beim Ölkonzern Shell, bevor sie in den diplomatischen Dienst des Königreichs eintrat und Station in Beirut, Wien und Khartum machte. Im vergangenen Jahr gewann die Diplomatin und frühere Außenministerin mit ihrer proeuropäischen liberalen Partei D66 einen historischen Erfolg mit 24 Parlamentssitzen, womit sie zur zweitmächtigsten Person in Den Haag nach Rutte wurde.

(Bloomberg/cash)