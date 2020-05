Finanzkommissionen machen Umweltauflagen für Luftfahrt-Hilfe

Es geht um Garantien über 1,275 Milliarden Franken für Bankdarlehen an die Airlines Swiss und Edelweiss. Ein zweiter Verpflichtungskredit über 600 Millionen Franken dient zur Unterstützung der flugnahen Betriebe an den Landesflughäfen.

Bedingungen für Airlines

Der Bundesrat will Bedingungen an die Staatshilfe knüpfen. So dürfen zum Beispiel keine Dividenden ausgeschüttet werden, zudem werden Standortgarantien verlangt. Verbindliche Umweltauflagen macht der Bundesrat aber nicht. Die Finanzkommissionen von National- und Ständerat wollen in dem Punkt nachbessern, wie die Parlamentsdienste am Samstag mitteilten.

Sie wollen die Freigabe der Kredite an die Bedingung knüpfen, dass in der künftigen standortpolitischen Zusammenarbeit mit den Flugverkehrsunternehmen die Klimaziele des Bundesrates kontrolliert und weiterentwickelt werden. In einer weiteren Rahmenbedingung will die Ständeratskommission die Unternehmen verpflichten, mit den Sozialpartnern sozialverträgliche Lösungen zu suchen, sofern ein Personalabbau unvermeidlich wird. Die Nationalratskommission verlangt Umschulungsspläne für Entlassene.

Ruf nach strengeren Auflagen

Die Ständeratskommission hat die Kredite mit jeweils nur einer Gegenstimme angenommen. Im Nationalrat werden die Garantien für die beiden Fluggesellschaften vom ökologischen Lager bekämpft. Dieses stellt zudem eine ganze Reihe von Minderheitsanträgen, mit welchen die Bedingungen für die Staatshilfe verschärft werden sollen.

Gefordert wird unter anderem ein Entlassungsverbot, ein Bekenntnis der Airlines zu einer Flugticketabgabe oder eine Reduktion der Inlandflüge. Die Ratsrechte ihrerseits will durchsetzen, dass die Airlines den Reisebüros das Geld für ausgefallene Flüge bis am 30. September zurückerstatten. Mit 13 zu 12 Stimmen ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag, verbindliche Kontrollen durch die Eidgenössische Finanzkontrolle vorzusehen.

Mehr Geld für Tourismus

Die Ständeratskommission befasste sich neben der Unterstützung für die Luftfahrtindustrie auch mit dem Schweizer Tourismus. Sie hatte schon früher beschlossen, 27 Millionen Franken zur Unterstützung der Partnerorganisationen von Schweiz Tourismus zu beantragen. Auf Antrag der Wirtschaftskommission beantragt sie nun zusätzliche 40 Millionen Franken. Damit sollen Marketingkampagnen finanziert und Tourismusangebote gefördert werden.

Schliesslich beantragt die Finanzkommission des Ständerats 50 Millionen Franken für das Bundesamt für Wohnungswesen. Das Geld soll zur Umsetzung einer Motion der Wirtschaftskommission im Zusammenhang mit Geschäftsmieten verwendet werden. Diese verlangt, dass kleineren Betrieben die Miete während zwei Monaten gänzlich erlassen wird. Grösseren Betrieben soll der Bund während dieser Zeit maximal einen Drittel der Miete bezahlen, wenn sich die Parteien auf eine Mietzinsreduktion einigen.

(AWP)