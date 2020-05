Finanzkrise im Libanon: Regierung sucht Hilfe beim IWF

Der Libanon sucht bei der Bewältigung seiner schweren Finanz- und Wirtschaftskrise Hilfe beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Ministerpräsident Hassan Diab habe ein entsprechendes Gesuch an den IWF unterschrieben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Freitag. "Das ist ein Wendepunkt in der Geschichte des Libanons", sagte Diab demnach. "Wir haben einen ersten Schritt gemacht, um den Libanon aus dem finanziellen Abgrund zu retten."