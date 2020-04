Eine bislang geltende "Negativliste" solle gekürzt werden, kündigte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Montag in Peking an. Stattdessen solle ein "Förderkatalog" erstellt werden, um ausländische Investitionen zu erweitern und den Firmen mehr Steuervorteile zu verschaffen.

Die sogenannte Negativliste verhindert oder beschränkt bislang ausländische Investitionen in Branchen wie der Automobilproduktion oder auch dem Bergbau für Seltene Erden, die vor allem in der High-Tech-Industrie benötigt werden. Mit der Überarbeitung der bisherigen Praxis werde "der Grad der Offenheit" im Dienstleistungs-, Industrie- und Agrarsektor "weiter verbessert", sagte ein Kommissionsbeamter.

Die chinesische Konjunktur steht wegen der Corona-Krise unter Druck. Ihr droht in diesem Jahr das schwächste Wachstum seit dem Ende der Kulturrevolution 1976: Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt ein Plus von nur noch 1,2 Prozent voraus.

(Reuters)