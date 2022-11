Insgesamt nahmen die Investitionen in fossile Energien im Vergleich mit 2020 zwar ab. Aber noch werde in Öl- und Gasfirmen investiert, die ihre Produktion nicht senken, sondern ausbauen wollten, stellte das Bafu fest. Träten mehr Finanzinstitute mit Portfoliofirmen in einen koordinierten Dialog, könnte dies dazu beitragen, deren Pläne hinsichtlich Energiewende anzupassen.