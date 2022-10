"An mehreren Standorten in Deutschland" sei umweltverträgliches Fracking möglich, zitieren die Funke-Zeitungen Lindner. "Wir müssen rasch an die Förderung herangehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in wenigen Jahren einen relativ grossen Bedarf aus heimischen Gasquellen decken. Es ist ratsam, das zu tun, wenn man sich die Entwicklung auf der Welt anschaut."