Finanzministerium für Änderungen an EU-Regeln für Wertpapierhandel

Das Bundesfinanzministerium macht sich für Änderungen bei den EU-Regeln zum Wertpapierhandel stark. Zwar gebe es "keinen Bedarf für eine umfassende Deregulierung", sagte Staatssekretär Jörg Kukies am Dienstag in Berlin. Bei einzelnen Vorschriften sehe das Ministerium indes "deutlichen Überarbeitungsbedarf". Die Brüsseler Kommission will die 2014 beschlossenen Vorgaben bewerten und sammelt dazu Rückmeldungen von Deutschland und den anderen EU-Staaten.