Banken und Vermögensverwalter in der gesamten Europäischen Union haben für die Vorbereitung auf die MiFID II-Einführung mehr als 2 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Regulierungsbehörden sagen, MiFID II werde die Investoren schützen, die Transparenz erhöhen und das durch die globale Finanzkrise von 2008 eingetrübte Vertrauen wiederherstellen. Die Branche hat indes Monate damit verbracht, Wege zu finden, Teile davon zu umgehen.

Aber es würden Ihnen verziehen, wenn Sie nicht aufpassen: MiFID II ist ein Gesetz, das am 3. Januar in Kraft tritt und mit all seinen Zusätzen bereits fast 7'000 Seiten umfasst. Das ist fünfmal länger als Tolstois Krieg und Frieden - und viel weniger gut lesbar. Es hat sieben Jahre gedauert, bis die zweite Version der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente aufgrund ihres grossen Umfangs Form annahm.

Zunächst einmal ändert sich, wie Investment Research bezahlt wird, wie Handelsgeschäfte dokumentiert und ausgeführt werden und wie Broker Informationen austauschen, die besten Preise finden und sich gegenseitig bezahlen.

"Es geht darum, Licht in bisher dunkle Marktbereiche zu bringen, Transparenz zu schaffen und den Investor zu jeder Zeit fair zu behandeln", sagt Ronan Brennan, Chief Product Officer in Dublin bei Compliance Solutions Strategies, die Firmen hilft , die mannigfaltigen Anforderungen von MiFID zu erfüllen.

Hier erfahren Sie, was MiFID II für das europäische Finanzwesen bedeutet.

1) Was bedeutet der Wirbel um Veränderungen im Research?

Die Fondsmanager müssen nun für das von ihnen verwendete Research bezahlen. Sie können ihren Lieblingsanalysten nicht mehr kostenlos anrufen, um zu erfahren, welche Titel heiss sind oder wie sich die jüngste Wende der Brexit-Verhandlungen auf ihre Portfolios auswirken wird. Sie können möglicherweise nicht einmal auf die Hunderte von Research-Berichten zugreifen, die ihre E-Mail-Postfächer täglich überschwemmt haben, es sei denn, sie beabsichtigen, dafür zu zahlen.

Denn MiFID II zwingt Investmentbanken, Research und Broker-Diensta separat in Rechnung zu stellen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Bisher wurden die Research-Kosten in die Gebühren eingebaut, die Vermögensverwalter für die Ausführung von Handelsgeschäften bezahlen. Das hat die Aufsichtsbehörden beunruhigt, weil es den Weg für Provisionen frei machte, die an Banken gingen, die die besten Tipps und den besten Zugang zu den besten Preisen für die Handelsgeschäfte eines Kunden boten.

Da Fondsmanager immer wählerischer werden, wird allgemein erwartet, dass die Preise, die für den Zugang zu Research aufgerufen werden, im Jahr 2018 fallen werden und einige Analysten ihre Jobs verlieren könnten.

2) Wie wird MiFID die Börsen transparenter machen?

MiFID II schränkt so genannte Dark Pools ein. Im Gegensatz zu öffentlichen oder transparenten Märkten wie der London Stock Exchange sind Dark Pools private Märkte, auf denen Anleger grosse Aktienpakete kaufen und verkaufen können, ohne vorher die Grösse der Orders oder den von ihnen gezahlten Preis offenzulegen.

Selbst die Regulierungsbehörden erkennen an, dass sie eine wichtige Marktfunktion erfüllen. Nehmen wir einmal an, ein Fondsmanager würde an einem öffentlichen Börsenplatz eine grosse Aktien-Order wie beispielsweise zwei Millionen Aktien platzieren. Sobald Hochfrequenzhändler, die mit Algorithmen Block-Orders aufspüren, diese entdecken, könnten sie nahezu augenblicklich gegen sie handeln.

Aber die Börsen haben sich seit Jahren beschwert, dass zu viel Handel in Dark Pools stattfindet, was den Anlegern die besten Preise vorenthält und ihnen saftige Handelsgebühren beschert. Daher legt MiFID II Grenzwerte fest: Nur 8 Prozent des Volumens in jeder Aktie kann auf diese Weise den Besitzer wechseln.

3) Wird die Branche weiterhin im Dunkeln handeln?

Die kurze Antwort: Ja. Es gibt zwei Hauptwege, wie der Handel noch jenseits öffentlicher Augen für Orders stattfindet, die für Dark Pools zu klein aber zu gross sind, um eine Platzierung an einer Börse zu riskieren:

Das umstrittenste heisst systematischer Internalisierer (SI). Diesen neuen Namen verwenden Banken und Handelsgesellschaften, wenn sie die Kauf- oder Verkaufs-Orders ihrer Kunden direkt unter Nutzung ihres eigenen Kapitals erfüllen. Öffentliche Börsen und einige andere Handelsplätze werden auch regelmässige Auktionen durchführen, bei denen die Ordergrösse für eine Aktie verborgen bleibt, bis genügend Volumen angesammelt ist, um einen Verkauf auszulösen.

"Wir werden wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang im Dark Trading sehen, sobald die Obergrenzen in Kraft sind", sagt Anish Puaar, Europäischer Marktstrukturanalyst bei Rosenblatt Securities. "Letztendlich wird der Grossteil des Handels zu periodischen Auktionen und schliesslich zu systematischen Internalisierern wechseln. Ein gewisses Volumen könnte sich am ersten Tag auf die SIs verlagern, aber viele Buy-Side-Unternehmen sind immer noch damit beschäftigt zu verstehen, wie diese funktionieren."

4) Wie bringt MiFID II mehr Überwachtung der Händler?

Die Aufsichtsbehörden möchten Risiken frühzeitig erkennen und Ereignisse schnell rekonstruieren können, wenn etwas Verdächtiges passiert. Daher wird MiFID II die Investment-Community zwingen, fast alles im Auge zu behalten. Hier ist eine Auswahl:

Institute müssen Informationen über die meisten Handelsgeschäfte, einschliesslich Preis und Volumen, sofort melden. Händler von Wertpapieren der Europäischen Union müssen die persönliche Identifikation, wie etwa die Passnummer, an jede Plattform, auf der sie handeln, übergeben Broker müssen ihre Uhren synchronisieren und alle Handelsgeschäfte mit Zeitstempel versehen. Bond-Trader müssen dem Markt erstmals innerhalb von 15 Minuten nach Ausführung von Transaktionen berichten. Broker und Investmentmanager müssen alle Gespräche im Zusammenhang mit einem Geschäft aufzeichnen und mindestens fünf Jahre lang speichern.

5) Was steht ab 3. Januar an - und was 2018?

Angesichts der Umsetzung der Technologie, die für die Erfüllung von MiFID II erforderlich ist, haben einige in der Branche den heutigen 3. Januar mit dem 1. Januar 2000 (oder die Jahrtausendwende) verglichen, als viele befürchteten, dass der Übergang in das neue Jahrhundert Chaos bei den Computersystemen auf der ganzen Welt verursachen würde.

Unabhängig davon, ob IT-Störungen vorliegen oder nicht, wird das Handelsvolumen im Januar europaweit sinken, da sich alle auf die neue MiFID-Welt einstellen. Angesichts des Ausmasses der Veränderungen ist es nicht wahrscheinlich, dass Regulierungsbehörden Geldstrafen gegen Unternehmen verhängen, weil sie die Vorschriften nicht in voll erfüllen - zumindest anfangs nicht.

